Силы спецопераций Украины уничтожили подразделение российских оккупантов при попытке штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, речь идет о 1-й батальонно-тактической группе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии Южного округа РФ. Место дислокации этого подразделения — город Шали (Чечня).

— Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины, — говорится в сообщении.

В командовании ССО Украины отметили, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.