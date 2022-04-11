В пессимистичном прогнозе Украина в этом году сможет засеять 70% своих посевных площадей, в оптимистичном — около 80%. Этого хватит, чтобы обеспечить страну продовольствием.
Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время телемарафона, передает Укринформ.
— По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, которые имеют огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%, — заявил Тарас Высоцкий.
По словам первого замминистра, даже при уменьшении объема посевов Украина сможет обеспечить себя продовольствием.
— Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30−40% будут для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта, — заявил Тарас Высоцкий.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
В пессимистичном прогнозе Украина в этом году сможет засеять 70% своих посевных площадей, в оптимистичном — около 80%. Этого хватит, чтобы обеспечить страну продовольствием.
Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время телемарафона, передает Укринформ.
— По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, которые имеют огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%, — заявил Тарас Высоцкий.
По словам первого замминистра, даже при уменьшении объема посевов Украина сможет обеспечить себя продовольствием.
— Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30−40% будут для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта, — заявил Тарас Высоцкий.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.