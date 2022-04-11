Хакеры из Украины взломали вебпортал железной дороги самопровозглашенной «ДНР». Поезда террористов, в том числе участвующих в войне РФ против Украины, послали вслед на русский военным кораблем.

Как пишет «Обозреватель», по запросу «железная дорога «ДНР» поисковик Google первым выдает ее сайт, но вместо обычного названия после взлома он обозначается как «иди НА*УЙ!».

На фоне фотографий, показывающих многочисленные разрушения в украинских населенных пунктах и жертвы, причиненные путинской армией в ходе войны против Украины, на сайте содержится четкое послание%: «Русский военный поезд, вслед за русским военным кораблем иди НА*УЙ!».

В конце украинские хакеры добавили на английском: «Task completed!» или «Задание выполнено!».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.