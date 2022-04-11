Российско-оккупационные войска заставляют детей начинать обучение на временно оккупированных территориях, приближенных к боевым действиям. Вероятно, так оккупанты хотят усложнить освобождение городов по Украине.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Так, на страницах в соцсетях оккупантов обнаружили информацию о возобновлении обучения во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Детей заставляют идти в учебные заведения уже сегодня, 11 апреля.

Омбудсмен считает, что такими действиями оккупанты хотят усложнить операции по предстоящему освобождению города ВСУ и для возможных провокаций с жертвами ради обвинения украинской стороны.

— В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора, — пишет она.

Она добавляет, что согласно Конвенции ООН о правах ребенка, государства-участники войны должны принимать меры для обеспечения защиты детей. Сейчас же Россия нарушает международные договоры.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.