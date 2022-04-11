Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что командование ВСУ пытается «отсечь» часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь и таким образом немного ослабить блокаду города.

Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику, адвокату Марку Фейгину.

— Наше командование делает определенные движения, какие может, в Запорожской области, которые заставляет часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасываться и делать отсечный фланг в сторону Запорожья и не позволяют все силы использовать против Мариуполя. Это военна ситуация и военные делают все, что могут, — рассказал он.

Также он отметил, что военным путем деблокировать Мариуполь сейчас невозможно — такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.

— Мариуполь военным путем деблокировать сейчас невозможно. Любые деблокирующие войска не пройдут степь под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками, — сообщил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.