Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что командование ВСУ пытается «отсечь» часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь и таким образом немного ослабить блокаду города.
Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику, адвокату Марку Фейгину.
— Наше командование делает определенные движения, какие может, в Запорожской области, которые заставляет часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасываться и делать отсечный фланг в сторону Запорожья и не позволяют все силы использовать против Мариуполя. Это военна ситуация и военные делают все, что могут, — рассказал он.
Также он отметил, что военным путем деблокировать Мариуполь сейчас невозможно — такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.
— Мариуполь военным путем деблокировать сейчас невозможно. Любые деблокирующие войска не пройдут степь под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками, — сообщил он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города. Утром 11 апреля глава Николаевской ОГА сообщил, что удар нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что командование ВСУ пытается «отсечь» часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь и таким образом немного ослабить блокаду города.
Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику, адвокату Марку Фейгину.
— Наше командование делает определенные движения, какие может, в Запорожской области, которые заставляет часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасываться и делать отсечный фланг в сторону Запорожья и не позволяют все силы использовать против Мариуполя. Это военна ситуация и военные делают все, что могут, — рассказал он.
Также он отметил, что военным путем деблокировать Мариуполь сейчас невозможно — такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.
— Мариуполь военным путем деблокировать сейчас невозможно. Любые деблокирующие войска не пройдут степь под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками, — сообщил он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города. Утром 11 апреля глава Николаевской ОГА сообщил, что удар нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.