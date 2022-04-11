Российские продавцы электроники на фоне санкций и падения платежеспособности населения начинают все активнее осваивать вторичный рынок.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, передает ЭП.

Так, выкуп и перепродажу б/у смартфонов запустил «Связной» — его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная «Мегафону» компания Smart Bazar. Проект по перепродаже iPhone есть и в «Ситилинке».

«Связной» в марте запустил проект «Техника с пробегом», предусматривающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей.

По оценке «Связного», оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 миллиарда рублей, а количество проданных устройств – 7,5 миллионов штук. В компании отметили, что у каждого россиянина в среднем есть 2-2,5 устройства, которые можно продать.

Потребители привыкли к смартфонам определенных марок, поэтому при условиях, когда производители остановили поставки, спрос на вторичном рынке растет, отметил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

По его словам, удерживать сервисный центр для косметического обновления смартфонов ритейлерам «не очень дорого», а получать прибыль от перепродажи телефонов «вполне можно».

Продажу б/у гаджетов будут развивать все ритейлеры, поскольку спрос на фоне дефицита и повышения цен растет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На вторичном рынке пользуются спросом, прежде всего, смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехника, отметил Муртазин, меньше — бытовая техника.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.