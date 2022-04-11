Гражданин Канады Максим Слепухов взял отпуск и быстро доехал до Украины после начала войны, чтобы помочь своей исторической родине выстоять в бою с многочисленными захватчиками.

Об этом пишет газета Le Nouvelliste.

Мужчина, у которого уже был опыт военной службы, считает, что не мог поступить иначе.

— До 24 февраля мои дни были обычными. После 24 февраля… Это было единственно правильное решение, — сказал он о поездке в Украину.

Максим сразу влился в ряды Интернационального легиона и помог эвакуировать свою мать, киявлянку. Он тренировался на полигоне под Львовом и его сразу назначили начальником подразделения, под его командованием оказались еще 38 человек-иностранцев.

— Чтобы сделать это правильно, вы должны сформировать группы, опросить добровольцев, чтобы узнать, каковы их точные цели. Мы обучаем людей основным тактикам выживания, таким как первая помощь и тактические действия, — добавил он.

При этом Федеральное правительство Канады одобрило разрешение на поездки в чрезвычайных ситуациях между Канадой и Украиной, которое позволяет украинцам и членам их семей как можно быстрее приезжать в Канаду с дальнейшим поиском работы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.