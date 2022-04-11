Депутат Европарламента и бывший городской голова Риги Нил Ушаков заявил, что время масштабных праздников на тему победы СССР во Второй мировой войне уходит в прошлое.

Его речь приводят в Delfi.

Рижский мэр до 2019 года предупредил, что после военных преступлений России в Украине русскоязычным гражданам Латвии стоит задуматься о 9 мая.

— Нужно будет основательно поразмышлять как о 9 мае, так и о многих других вопросах, возможно, какие-то вещи пересмотреть, — конкретизировал Нил Ушаков.

По его словам, отмечать победу над Третьим Рейхом нужно в другом формате, как можно быстрее отходя от советских штампов и нарративов.





— Масштабные торжественные мероприятия вряд ли повторятся, — еще раз подчеркнул политик.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.