Депутат Европарламента и бывший городской голова Риги Нил Ушаков заявил, что время масштабных праздников на тему победы СССР во Второй мировой войне уходит в прошлое.
Его речь приводят в Delfi.
Рижский мэр до 2019 года предупредил, что после военных преступлений России в Украине русскоязычным гражданам Латвии стоит задуматься о 9 мая.
— Нужно будет основательно поразмышлять как о 9 мае, так и о многих других вопросах, возможно, какие-то вещи пересмотреть, — конкретизировал Нил Ушаков.
— Масштабные торжественные мероприятия вряд ли повторятся, — еще раз подчеркнул политик.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Депутат Европарламента и бывший городской голова Риги Нил Ушаков заявил, что время масштабных праздников на тему победы СССР во Второй мировой войне уходит в прошлое.
Его речь приводят в Delfi.
Рижский мэр до 2019 года предупредил, что после военных преступлений России в Украине русскоязычным гражданам Латвии стоит задуматься о 9 мая.
— Нужно будет основательно поразмышлять как о 9 мае, так и о многих других вопросах, возможно, какие-то вещи пересмотреть, — конкретизировал Нил Ушаков.
— Масштабные торжественные мероприятия вряд ли повторятся, — еще раз подчеркнул политик.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.