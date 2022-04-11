Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала европейским партнерам на нужды Киева в тяжелом вооружении. Она потребовала удовлетворить этот запрос в сжатые сроки.

Об этом информирует Der Spiegel.

Глава МИД ФРГ отметила, что ВСУ необходимо уже не простое стрелковое оружие, а тяжелые категории по типу танков и артиллерии.

— Ясно одно: Украине нужно больше военных материалов, прежде всего тяжелых вооружений, — отметила она перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Бербок добавила, что еще 500 миллионов евро должны быть выделены для доставки оружия в Украину через Европейский фонд мира.

Помимо этого, немецкий министр затронула тему военных преступлений России, доказательства по которым становятся все более очевидными с каждым прожитым днем.

— Раньше мирные места становятся местами ужаса, — заметила представительница Германии.

Она подчеркнула, что Международный уголовный суд суд теперь должен сделать все возможное, чтобы собрать доказательства преступлений в Мариуполе и Буче.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.