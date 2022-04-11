Ракетный удар по вокзалу Краматорска, приведший к десятками смертей, был выполнен с прямого согласия генерала Александра Дворникова, которого Путин назначил командовать российскими войсками в Украине.

Об этом сообщает греческая газета Parapolitika.

Издание утверждает, что убийство мирных жителей на вокзале Краматорска было продиктовано личной инициативой командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

— Он приказал российским войскам совершить смертоносное нападение на железнодорожный вокзал Краматорска, в результате которого погибло 57 человек, — сказано в заметке.

Западный чиновник в комментарии BBC ранее заявлял, что смена командующего не поможет Кремлю переломить ход боев в свою пользу.

— Если России не удастся изменить свою тактику, то очень сложно понять, как она добьется успеха даже в тех ограниченных целях, которые она вновь выдвинула на первый план, — подчеркнул он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.