В Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Издание сообщает, что встреча прошла без помощников и переводчиков, отмечая, что Владимир Путин хорошо владеет немецким языком.

Владимир Путин и Карл Нехаммер провели переговоры тет-а-тет в комнате загородного дома, принадлежащего Кремлю.

Встреча не подразумевала контактов со СМИ. Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что канцлер Карл Нехаммер озвучит на встрече с президентом России Владимиром Путиным «очень четкие послания гуманитарного и политического характера».

Александр Шалленберг сказал, что «мы не хотим оставлять неиспользованной никакую возможность и должны использовать любой шанс, чтобы покончить с гуманитарным адом в Украине».

Он добавил, что «каждый голос, объясняющий президенту Владимиру Путину, как выглядит реальность за стенами Кремля, не напрасен».

Встреча продолжалась около полутора часов. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что никаких заявлений для прессы по итогам встречи с российской стороны не ожидается.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.