В Николаевской области оккупанты под видом мирных жителей намеревались атаковать украинских защитников. После убийства нескольких, остальные сбежали, бросив тела застреленных сослуживцев.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Оккупанты совершили очередное военное преступление и под мирным флагом приблизились к позициям украинцев, после чего начали стрелять.

— На Николаевщине, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, они попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, они быстро сшились с поля боя, — сообщили в штабе.

Помимо этого, осадки и ветер последних дней мешают россиянам поднимать в воздух свои БПЛА и корректировать артиллерийский огонь.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.