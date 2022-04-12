Российская пропагандистская машина организовала акцию #белаяповязка (#белаяпоVяZка) в поддержку действий российской армии на Киевщине, включая многочисленные военные преступления.

Об этом пишет издание «Медуза».

Основные участники акции относятся к сотрудникам бюджетной сферы — чиновники, воспитатели детских садов, библиотекари и учителя. Белые повязки, которые российские войска заставляли носить мирных жителей на Киевщине, заставляют натягивать на руку и детей.

Участники мероприятия восхваляют российскую армию и заявляют, что полностью солидаризируются с ее действиями.

— В них (методичках про повязки, - прим) практически дословно повторяется несколько тезисов. Например, что «белая повязка» — это «единение людей вокруг освобождения Украины от захвативших власть радикалов». А надеть на предплечье белую повязку — это «простой способ публично заявить о поддержке наших ребят, находящихся сейчас на Украине», — отмечает «Медуза».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.