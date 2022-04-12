Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон получил сигнал о химической атаке, устроенной россиянами в Мариуполе, но пока не может подтвердить применение отравляющих веществ.

Об этом пишет CNBC.

Американские журналисты отмечают, что если официальные лица США подтвердят приминение Россией химического оружия, то НАТО будет обязано ответить.

— Нам известно о сообщениях в социальных сетях, в которых утверждается, что российские войска применили потенциальное химическое оружие в Мариуполе, Украина. В настоящее время мы не можем подтвердить и будем продолжать внимательно следить за ситуацией, — отметил Джон Кирби.

Он добавил, что администрация Байдена не тешит себя иллюзиями и прекрасно понимает, на какие преступления против человечности готова пойти Москва.

— Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать различные средства борьбы с беспорядками, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, в Украине, — конкретизировал представитель Пентагона.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.