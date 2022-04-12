Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоаэне заявил, что альянс помогает Украине подготовиться к следующему этапу войны, когда Россия попытается перейти в наступления в восточных регионах страны.

Об этом он рассказал в комментарии для Digi24.

По оценкам аналитиков оборонительного союза, новый этап войны, развязанной Россией, неизбежен. Теперь оккупанты не будут так беспечны и попытаются добиться успехов на узком участке фронта.

— У нас есть все подсказки о перегруппировке сил, восполнении огромных потерь, понесенных на первом этапе войны, проблемах тылового обеспечения и боевой подготовки — все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, уже очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Так что, по нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается, — отметил заместитель генсека НАТО.

Он подчеркнул, что основные государства НАТО продолжают поддерживать Украину в ее «справедливой и справедливой» войне против российских захватчиков. Эти страны готовы удовлетворять запросы Украины по тяжелому вооружению.

— Если в первой части войны мы все это видели, (ракеты) «Джавелин» и противотанковые средства, то эта вторая часть войны будет другой по своему качеству, интенсивности и последовательности, поэтому естественно, что мы помогаем Украине подготовиться к этому этапу войны, — акцентировал представитель НАТО.

Заместитель Столтенберга добавил, что в НАТО все ожидают, что Украине удастся выбросить агрессоров со своей территории раз и навсегда, а пока этого не произойдет, альянс будет снабжать украинцев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.