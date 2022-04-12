Больше 10 тысяч мирных жителей погибли во время российской осады Мариуполя.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пишет AP.

По его словам, количество погибших может превысить 20 тысяч, поскольку недели атак и скитаний оставляют тела мариупольцев «ковром на улицах».

Он добавил, что россияне доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники. Приехали мобильные крематории в виде грузовиков.

Напомним, что неделями Мариуполь находится в осаде российских оккупантов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.