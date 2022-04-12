С начала вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля общие боевые потери российских оккупантов составили 19600 человек.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник, 12 апреля, Генеральным штабом ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

личного состава — около 19600 человек,

танков —732 ед,

боевых бронированных машин —1946 ед,

артиллерийских систем — 349 ед,

РСЗО/MLRS — 111 ед,

средства ПВО — 63 ед,

самолетов —157 ед,

вертолетов —140 ед,

автомобильной техники — 1406 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ —76,

БПЛА оперативно-тактического уровня —124.

Специальная техника — 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.