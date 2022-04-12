Мариуполь находится в блокаде почти полтора месяца. Город уже частично захвачен российскими войсками. Украинские военные из последних сил ведут оборонительные бои.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Настояящее вреемя».

Мариуполь разрешен, но в нем до сих пор остаются около 120 тысяч человек. Понять объективную картину происходящего в городе сложно, так как независимых журналистов там не осталось. Также сложно оценить реальные потери среди гражданских. Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что там погибли десятки тысяч людей.

Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что бои за восток Украины, и в частности за Мариуполь, определят ход войны. Как долго украинские военные смогут удерживать город в условиях блокады сказать сложно. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверил, что власть для обороны Мариуполя делает все возможное и невозможное. Он отметил, что связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.