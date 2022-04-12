В ответ на возмущение российской пропаганды по поводу поставок тяжелого вооружения Украине Польша заявила, что подобный товар возможно купить в любом армейском магазине.
Об этом пишет ресурс Вышеград 24.
Перед отправкой в Украину поляки модернизируют все вооружение, чтобы привести его к стандартам современного боя.
— Говорят тяжелое вооружение можно купить в любом армейском военторге, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году, — цитирует издание позицию Варшавы по поводу истерики Москвы.
В этом случае польские дипломаты отсылают к фразе Путина 2014 года, когда он заверял, что Крым оккупировали не регулярные российские формирования.
— Форму российскую можно купить в любом военторге, — всерьез утверждали в Кремле.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
В ответ на возмущение российской пропаганды по поводу поставок тяжелого вооружения Украине Польша заявила, что подобный товар возможно купить в любом армейском магазине.
Об этом пишет ресурс Вышеград 24.
Перед отправкой в Украину поляки модернизируют все вооружение, чтобы привести его к стандартам современного боя.
— Говорят тяжелое вооружение можно купить в любом армейском военторге, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году, — цитирует издание позицию Варшавы по поводу истерики Москвы.
В этом случае польские дипломаты отсылают к фразе Путина 2014 года, когда он заверял, что Крым оккупировали не регулярные российские формирования.
— Форму российскую можно купить в любом военторге, — всерьез утверждали в Кремле.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.