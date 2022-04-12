В ответ на возмущение российской пропаганды по поводу поставок тяжелого вооружения Украине Польша заявила, что подобный товар возможно купить в любом армейском магазине.

Об этом пишет ресурс Вышеград 24.

Перед отправкой в Украину поляки модернизируют все вооружение, чтобы привести его к стандартам современного боя.

— Говорят тяжелое вооружение можно купить в любом армейском военторге, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году, — цитирует издание позицию Варшавы по поводу истерики Москвы.

В этом случае польские дипломаты отсылают к фразе Путина 2014 года, когда он заверял, что Крым оккупировали не регулярные российские формирования.

— Форму российскую можно купить в любом военторге, — всерьез утверждали в Кремле.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.