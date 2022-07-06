Отставной немецкий генерал Ханс-Лотар Домрезе считает, что украинская армия в состоянии добиться побед на Херсонщине.

Такое мнение он озвучил в комментарии для портала RND.

Бывший высокопоставленный представитель НАТО акцентировал, что защитники Украины «не сдадут Черное море и подходы к нему».

— Главная цель — это, конечно, защита Одессы, — добавил офицер.

Он подытожил, что украинская армия на данный момент добивается ситуативных побед в Херсонской области, однако после поставок западного вооружения может показать значительно больше результатов.

— Выигрыш в регионе за счет умелого управления тактическими операциями, — конкретезировал Ханс-Лотар Домрезе.

Оптимистичные прогнозы в отношении этого участка фронта также составила Военная академия в Цюрихе.