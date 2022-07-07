Николаевские морпехи, фото: 36-я ОБМП

7 июля идут 134-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

Как сообщает Генштаб, на Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.

В свою очередь, украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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В районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа противника до 10 человек вчера утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Но потеряв 5 оккупантов убитыми и 1 раненым, отошла назад.

А во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.

Подтвержденные потери противника составляют:

38 оккупантов,

1 танк Т-62,

2 минометных комплекса 120-го калибра «Сани»,

2 единицы бронированной,

4 автомобильной техники.

3 склада боеприпасов в Николаевской области и 1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

Россияне обстреляли село Лиманы в Николаевской области реактивной системой залпового огня «Град» и артиллерией 122 калибра, сообщает Оперативное командование «Юг».

Поврежден детский сад, здание администрации общины, уничтожена пожарная машина местной территориальной громады. Пострадавших нет.

Также вчера в полдень оккупанты били по Широковской громаде — враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции. Ранен один гражданский.