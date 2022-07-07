7 июля идут 134-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
Как сообщает Генштаб, на Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.
В свою очередь, украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
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07:42 В районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа противника до 10 человек вчера утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Но потеряв 5 оккупантов убитыми и 1 раненым, отошла назад.
А во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.
Подтвержденные потери противника составляют:
7:16 Россияне обстреляли село Лиманы в Николаевской области реактивной системой залпового огня «Град» и артиллерией 122 калибра, сообщает Оперативное командование «Юг».
Поврежден детский сад, здание администрации общины, уничтожена пожарная машина местной территориальной громады. Пострадавших нет.
Также вчера в полдень оккупанты били по Широковской громаде — враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции. Ранен один гражданский.
7 июля идут 134-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
Как сообщает Генштаб, на Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.
В свою очередь, украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Обновляется
07:42 В районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа противника до 10 человек вчера утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Но потеряв 5 оккупантов убитыми и 1 раненым, отошла назад.
А во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.
Подтвержденные потери противника составляют:
7:16 Россияне обстреляли село Лиманы в Николаевской области реактивной системой залпового огня «Град» и артиллерией 122 калибра, сообщает Оперативное командование «Юг».
Поврежден детский сад, здание администрации общины, уничтожена пожарная машина местной территориальной громады. Пострадавших нет.
Также вчера в полдень оккупанты били по Широковской громаде — враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции. Ранен один гражданский.