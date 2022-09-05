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Как только украинские силы перешли к наступательным действиям в Херсонской области, оккупанты начали поспешно забирать из регионального центра своих родственников, которых самостоятельно завезли в Херсон еще весной.
Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на показания водителей-волонтеров, эвакуирующих людей из Херсона.
В частности, 58-летний мужчина говорит, что российские семьи, которых оккупанты переселили в Херсон после того, как они захватили город в первые дни войны, пытаются бежать, стремясь переехать в Россию или хотя бы в Крым, откуда есть маршрут к отступлению.
– Мы начинаем видеть, как они россияне вывозят своих детей и жен. Они понимают, что что-то надвигается. Они не дураки… Россия не может удержать город Херсон, поэтому остается только одно – уйти, – подчеркнул он.
Еще один водитель подтвердил панические настроения среди базирующихся в Херсоне российских солдат.
Как сообщал Геншта , в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса так называемой « ДНР » подняли бунт против своих хозяев-россиян.
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Как только украинские силы перешли к наступательным действиям в Херсонской области, оккупанты начали поспешно забирать из регионального центра своих родственников, которых самостоятельно завезли в Херсон еще весной.
Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на показания водителей-волонтеров, эвакуирующих людей из Херсона.
В частности, 58-летний мужчина говорит, что российские семьи, которых оккупанты переселили в Херсон после того, как они захватили город в первые дни войны, пытаются бежать, стремясь переехать в Россию или хотя бы в Крым, откуда есть маршрут к отступлению.
– Мы начинаем видеть, как они россияне вывозят своих детей и жен. Они понимают, что что-то надвигается. Они не дураки… Россия не может удержать город Херсон, поэтому остается только одно – уйти, – подчеркнул он.
Еще один водитель подтвердил панические настроения среди базирующихся в Херсоне российских солдат.
Как сообщал Геншта , в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса так называемой « ДНР » подняли бунт против своих хозяев-россиян.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга