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Президент Владимир Зеленский пообещал оккупантам ответ за ракетные удары по Украине.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
— ВСУ продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А уйдет отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине, – сказал Владимир Зеленский.
Также он поблагодарил всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.
— Особо хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский состав, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои! И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский намекнул, что после Херсонщины контрнаступление ВСУ дойдет до других регионов.
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Президент Владимир Зеленский пообещал оккупантам ответ за ракетные удары по Украине.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
— ВСУ продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А уйдет отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине, – сказал Владимир Зеленский.
Также он поблагодарил всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.
— Особо хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский состав, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои! И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский намекнул, что после Херсонщины контрнаступление ВСУ дойдет до других регионов.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга