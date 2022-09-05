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Кроме наступательных действий украинской армии в Херсонской области, оккупантов в скором времени ожидает еще много неприятных сюрпризов.
Это россиянам гарантировал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.
Глава государства подчеркнул, что украинцы будут «шаг за шагом деоккупировать свою территорию».
— Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет, — подчеркнул он.
На вопрос, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области, Зеленский ответил, что юг это лишь точка отсчета для чего-нибудь более крупного.
— Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон… Есть направление или направления – множество – и мы должны двигаться вперед. Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы, – объяснил президент.
После чего отдельно акцентировал, что Украина «не уступит ни одну территорию».
Как сообщалось, в Офисе президента Украины призвали жителей оккупированных Россией украинских территорий, в частности Крыма, приготовиться к деоккупации.
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Кроме наступательных действий украинской армии в Херсонской области, оккупантов в скором времени ожидает еще много неприятных сюрпризов.
Это россиянам гарантировал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.
Глава государства подчеркнул, что украинцы будут «шаг за шагом деоккупировать свою территорию».
— Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет, — подчеркнул он.
На вопрос, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области, Зеленский ответил, что юг это лишь точка отсчета для чего-нибудь более крупного.
— Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон… Есть направление или направления – множество – и мы должны двигаться вперед. Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы, – объяснил президент.
После чего отдельно акцентировал, что Украина «не уступит ни одну территорию».
Как сообщалось, в Офисе президента Украины призвали жителей оккупированных Россией украинских территорий, в частности Крыма, приготовиться к деоккупации.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга