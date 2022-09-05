Кроме наступательных действий украинской армии в Херсонской области, оккупантов в скором времени ожидает еще много неприятных сюрпризов.

Это россиянам гарантировал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.

Глава государства подчеркнул, что украинцы будут «шаг за шагом деоккупировать свою территорию».

— Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет, — подчеркнул он.

На вопрос, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области, Зеленский ответил, что юг это лишь точка отсчета для чего-нибудь более крупного.

— Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон… Есть направление или направления – множество – и мы должны двигаться вперед. Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы, – объяснил президент.

После чего отдельно акцентировал, что Украина «не уступит ни одну территорию».

Как сообщалось, в Офисе президента Украины призвали жителей оккупированных Россией украинских территорий, в частности Крыма, приготовиться к деоккупации.