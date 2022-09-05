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В Офисе президента Украины призвали жителей оккупированных Россией украинских территорий, в частности, Крыма, приготовиться к деоккупации.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
— Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки, – подчеркнул он.
Напомним, что в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и 40 единиц техники. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.
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В Офисе президента Украины призвали жителей оккупированных Россией украинских территорий, в частности, Крыма, приготовиться к деоккупации.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
— Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки, – подчеркнул он.
Напомним, что в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и 40 единиц техники. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга