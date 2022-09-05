В Офисе президента Украины призвали жителей оккупированных Россией украинских территорий, в частности, Крыма, приготовиться к деоккупации.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

— Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки, – подчеркнул он.

Напомним, что в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и 40 единиц техники. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.