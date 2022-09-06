Только за первые четыре дня военной операции Вооруженных сил Украины с целью деоккупации Юга Украины, российская армия потеряла по меньшей мере полторы тысячи солдат убитыми и ранеными. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира с правозащитником Марком Фейгиным в YouTube.

Алексей Арестович подтвердил, что украинская армия уволила Высокополье, однако это не единственный уволенный населенный пункт. Сначала эту информацию должны сообщить Генеральному штабу.

— Взяли Высокополье, Ольгина. Потемкино было и так за нами… Набрали там пленных из армии «ДНР», чуть больше десятка. Это всегда хорошо, потому что будет на кого обменивать наших. Это не единственный населенный пункт, который был взят на херсонском направлении вчера. Но сначала Генштаб сообщит, а потом я смогу прокомментировать это публично. Я знаю, что взяли еще три, – сказал Алексей Арестович.

По его словам, сейчас не время мерить продвижение украинских войск в Херсон, ведь основная задача ВСУ - захват объектов, которые удобны для дальнейшего введения их в свой резерв. Сейчас речь идет о том, чтобы разрушить логистику российской армии, их запасы и изолировать группировки.

Также он прокомментировал слова одного из высокопоставленных военных о том, что российская группировка находится в оперативном окружении.

– Оперативное окружение – это всегда приятно. Около 20 тысяч русских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с обширной землей. Они из-за паромных переправ как-то пытаются, но это все под огненным контролем очень быстро оказывается и уничтожается, - говорит Алексей Арестович.

Также он отметил, что оккупанты под угрозой расстрела запретили местным жителям переправляться с берега на берег. Они боятся наводчиков и очень спешат.

- Через 2-3-4 недели станет совсем «интересно», потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности поставки», - отметил он, добавив, что российское командование перебрасывает туда «все, что можно переправить»..

По его словам, российская группировка на правом берегу Днепра обеспечивает свои потребности всего на 30 – 40%.

- Это катастрофическая история, бои там интенсивные. И именно это сочетание наземного давления, когда они вынуждены тратить боеприпасы, и активная работа наших дальнобойных средств, порождает коллапс прежде всего логистический. По некоторым данным, потери за первые 4 суток операции в российской армии более 1,5 тысяч человек убиты и ранены. Сразу. Только первые 4 дня. А за это время утекло еще двое суток. И это все нарастает… Изменения накапливаются постепенно и реализуются скачкообразно. В какой-то момент эта группировка будет разрезана, посыпается и пойдет обвал: котлы, пленные, окружение и так далее. Ну, а что же они хотели? Так бывает, – сказал Алексей Арестович.

Ранее сообщалось, что как только украинские силы перешли к наступательным действиям в Херсонской области, оккупанты начали поспешно забирать из регионального центра своих родственников, которых самостоятельно завезли в Херсон еще весной.

Как сообщал Генштаб, в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР подняли бунт против своих хозяев-россиян.