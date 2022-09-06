Эксочельщик Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.

Об этом в интервью НВ заявил нардеп, который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, пишет Цензор.НЕТ.

— С моей точки зрения, (Таран. – прим.) это человек, который первым нужен на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того чтобы сорвать все эти процедуры, - сказал парламентарий.

Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.

— Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, все они назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей следует идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили, - подчеркнул нардеп.

Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который «вообще не разбирается в вопросах обороны».

— Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, тоже не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что «мы не туда идем, надо своего человека», - поставили Тарана, - добавил Роман Костенко.

Напомним, только за первые четыре дня военной операции Вооруженных сил Украины с целью деоккупации Юга Украины, российская армия потеряла по меньшей мере полторы тысячи солдат убитыми и ранеными.