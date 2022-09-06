|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца
|19:33
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
Эксочельщик Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.
Об этом в интервью НВ заявил нардеп, который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, пишет Цензор.НЕТ.
— С моей точки зрения, (Таран. – прим.) это человек, который первым нужен на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того чтобы сорвать все эти процедуры, - сказал парламентарий.
Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.
— Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, все они назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей следует идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили, - подчеркнул нардеп.
Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который «вообще не разбирается в вопросах обороны».
— Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, тоже не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что «мы не туда идем, надо своего человека», - поставили Тарана, - добавил Роман Костенко.
Напомним, только за первые четыре дня военной операции Вооруженных сил Украины с целью деоккупации Юга Украины, российская армия потеряла по меньшей мере полторы тысячи солдат убитыми и ранеными.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Эксочельщик Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.
Об этом в интервью НВ заявил нардеп, который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, пишет Цензор.НЕТ.
— С моей точки зрения, (Таран. – прим.) это человек, который первым нужен на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того чтобы сорвать все эти процедуры, - сказал парламентарий.
Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.
— Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, все они назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей следует идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили, - подчеркнул нардеп.
Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который «вообще не разбирается в вопросах обороны».
— Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, тоже не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что «мы не туда идем, надо своего человека», - поставили Тарана, - добавил Роман Костенко.
Напомним, только за первые четыре дня военной операции Вооруженных сил Украины с целью деоккупации Юга Украины, российская армия потеряла по меньшей мере полторы тысячи солдат убитыми и ранеными.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга