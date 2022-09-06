Глава Чечни, ставленник президента РФ Владимира Путина Рамзан Кадыров, недавно заявивший о планах уйти в отставку, передумал покидать должность.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Более того, узнав о том, что в России один из глав регионов был у власти аж 27 лет, Рамзан Кадыров решил побить этот рекорд.

— Много обсуждают в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам. В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель, — написал он.

Рамзан Кадыров заявил, что уйти «просто так не имеет права».

— Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск, — написал он.

Напомним, после недавнего заявления Рамзана Кадырова об уходе с должности, появилась информация, что его могут перевести на руководящую должность в Росгвардии.