Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан сократить потребление энергоресурсов на 10% в течение ближайших недель и месяцев во избежание рисков их отключений этой зимой на фоне усиления напряженности в отношениях ЕС с Россией.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает «Укринформ» со ссылкой на европейские СМИ.

— Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем, — заявил французский лидер.

Он призвал национальные предприятия и домохозяйства экономить энергию, в частности, путем отключения отопления и кондиционирования воздуха.

Эммануэль Макрон также не исключил, что придется рассмотреть возможность принудительной экономии энергопотребления, если добровольных усилий будет недостаточно. По его словам, планы регулирования готовятся «на случай», если они понадобятся, и что отключения будут происходить «в крайнем случае».

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского Союза обсудят варианты сдерживания быстрого роста цен на энергоносители, включая ограничение цен на газ и экстренные кредитные линии для участников энергетического рынка.