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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан сократить потребление энергоресурсов на 10% в течение ближайших недель и месяцев во избежание рисков их отключений этой зимой на фоне усиления напряженности в отношениях ЕС с Россией.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает «Укринформ» со ссылкой на европейские СМИ.
— Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем, — заявил французский лидер.
Он призвал национальные предприятия и домохозяйства экономить энергию, в частности, путем отключения отопления и кондиционирования воздуха.
Эммануэль Макрон также не исключил, что придется рассмотреть возможность принудительной экономии энергопотребления, если добровольных усилий будет недостаточно. По его словам, планы регулирования готовятся «на случай», если они понадобятся, и что отключения будут происходить «в крайнем случае».
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского Союза обсудят варианты сдерживания быстрого роста цен на энергоносители, включая ограничение цен на газ и экстренные кредитные линии для участников энергетического рынка.
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан сократить потребление энергоресурсов на 10% в течение ближайших недель и месяцев во избежание рисков их отключений этой зимой на фоне усиления напряженности в отношениях ЕС с Россией.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает «Укринформ» со ссылкой на европейские СМИ.
— Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем, — заявил французский лидер.
Он призвал национальные предприятия и домохозяйства экономить энергию, в частности, путем отключения отопления и кондиционирования воздуха.
Эммануэль Макрон также не исключил, что придется рассмотреть возможность принудительной экономии энергопотребления, если добровольных усилий будет недостаточно. По его словам, планы регулирования готовятся «на случай», если они понадобятся, и что отключения будут происходить «в крайнем случае».
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского Союза обсудят варианты сдерживания быстрого роста цен на энергоносители, включая ограничение цен на газ и экстренные кредитные линии для участников энергетического рынка.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
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Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
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Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга