Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил запросы Украины о поставках тяжелого вооружения.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

В минувшие выходные Берлин посетил украинский премьер Денис Шмигаль. Как отмечает издание, глава правительства «совершенно конструктивно» поговорил с Олфом Шольцем о поставках Вооруженным Силам Украины современным немецким танкам Leopard 2 или хотя бы устаревшим Leopard 1.

— Как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств по запрашиваемой поставке Leopard 2. Разговор с Шольцем по этому поводу был «общим и неопределенным», и не было «вообще никакого желания» менять позицию по танкам, — пишет газета.

В киевских правительственных кругах газете сообщили, что Денис Шмигаль говорил с Шольцем о поставках танков непосредственно германской промышленностью. Оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала это еще 8 апреля. Отмечается, что KMW готова поставить в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и обучающие модули, на общую сумму 1,55 млрд евро. В то же время, компания еще не подала заявку на экспорт в правительство.

На запрос Welt по поводу вероятной поставки танков Украине в пресс-службе Шольца ответили, что не прекращают поддерживать Украину как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах.

— Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не сообщаем о конфиденциальных обсуждениях, — говорилось в ответе.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Германия перестанет пользоваться российским газом, это будет безответственным.