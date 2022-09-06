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Когда наступательные действия ВСУ в Херсонской области показали первые успехи, россияне на южном фронте начали волноваться — от рядового состава до высших звеньев офицерства.
Об этом написала французская газета Le Monde с опорой на данные украинских разведчиков.
Офицер, участвовавший в наступлении, рассказал журналистам, что «россияне вложили огромные ресурсы, село за селом, для укрепления своей обороны» в Херсонской области.
— Почти в каждой деревне мы сталкиваемся с танками, артиллерией, минными полями. После первой линии обороны наш прогресс замедляется, — говорит он.
Однако для захватчиков продвижение украинских защитников стало полной неожиданностью.
— Мы чувствуем, что создали ощущение паники на двух уровнях в российской армии: на самой линии фронта, где солдат воспринимают как пушечное мясо и они часто убегают без боя; и, по данным нашей военной разведки, в штабах, где офицеры удивлены нашими атаками в глубину и не понимают наших боевых планов, — прокомментировал Le Monde украинский офицер.
Сегодня же глава Николаевской ОВ Виталий Ким объяснял, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины.
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Когда наступательные действия ВСУ в Херсонской области показали первые успехи, россияне на южном фронте начали волноваться — от рядового состава до высших звеньев офицерства.
Об этом написала французская газета Le Monde с опорой на данные украинских разведчиков.
Офицер, участвовавший в наступлении, рассказал журналистам, что «россияне вложили огромные ресурсы, село за селом, для укрепления своей обороны» в Херсонской области.
— Почти в каждой деревне мы сталкиваемся с танками, артиллерией, минными полями. После первой линии обороны наш прогресс замедляется, — говорит он.
Однако для захватчиков продвижение украинских защитников стало полной неожиданностью.
— Мы чувствуем, что создали ощущение паники на двух уровнях в российской армии: на самой линии фронта, где солдат воспринимают как пушечное мясо и они часто убегают без боя; и, по данным нашей военной разведки, в штабах, где офицеры удивлены нашими атаками в глубину и не понимают наших боевых планов, — прокомментировал Le Monde украинский офицер.
Сегодня же глава Николаевской ОВ Виталий Ким объяснял, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга