Фото: Le Monde. Транспортировка орудий в Николаевской области

Когда наступательные действия ВСУ в Херсонской области показали первые успехи, россияне на южном фронте начали волноваться — от рядового состава до высших звеньев офицерства.

Об этом написала французская газета Le Monde с опорой на данные украинских разведчиков.

Офицер, участвовавший в наступлении, рассказал журналистам, что «россияне вложили огромные ресурсы, село за селом, для укрепления своей обороны» в Херсонской области.

— Почти в каждой деревне мы сталкиваемся с танками, артиллерией, минными полями. После первой линии обороны наш прогресс замедляется, — говорит он.

Однако для захватчиков продвижение украинских защитников стало полной неожиданностью.

— Мы чувствуем, что создали ощущение паники на двух уровнях в российской армии: на самой линии фронта, где солдат воспринимают как пушечное мясо и они часто убегают без боя; и, по данным нашей военной разведки, в штабах, где офицеры удивлены нашими атаками в глубину и не понимают наших боевых планов, — прокомментировал Le Monde украинский офицер.

Сегодня же глава Николаевской ОВ Виталий Ким объяснял, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины.