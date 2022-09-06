Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины.

Об этом он сообщил во время брифинга в Украинском медиацентре, пишут «НикВести».

— Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражаются пусковые установки, используемые врагом для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл, – объяснил Виталий Ким.

Виталий Ким рассказал, что за минувшие сутки были зафиксированы атаки войск РФ только на одну общину области - пострадал Баштанский район.

В строительстве за сутки утром 6 сентября он отмечал, что там были попадания по разрушенному сельхозпостройке домохозяйства. Пострадавших нет.

В Николаевском, Вознесенском и Первомайском районах области ночью было относительно спокойно.

Напомним, глава ОВА Виталий Ким заявил, что главы Николаевщины не могут повлиять на цены на продукты , которые сейчас в области выше, чем в других регионах страны.