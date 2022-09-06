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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины.
Об этом он сообщил во время брифинга в Украинском медиацентре, пишут «НикВести».
— Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражаются пусковые установки, используемые врагом для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл, – объяснил Виталий Ким.
Виталий Ким рассказал, что за минувшие сутки были зафиксированы атаки войск РФ только на одну общину области - пострадал Баштанский район.
В строительстве за сутки утром 6 сентября он отмечал, что там были попадания по разрушенному сельхозпостройке домохозяйства. Пострадавших нет.
В Николаевском, Вознесенском и Первомайском районах области ночью было относительно спокойно.
Напомним, глава ОВА Виталий Ким заявил, что главы Николаевщины не могут повлиять на цены на продукты , которые сейчас в области выше, чем в других регионах страны.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины.
Об этом он сообщил во время брифинга в Украинском медиацентре, пишут «НикВести».
— Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражаются пусковые установки, используемые врагом для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл, – объяснил Виталий Ким.
Виталий Ким рассказал, что за минувшие сутки были зафиксированы атаки войск РФ только на одну общину области - пострадал Баштанский район.
В строительстве за сутки утром 6 сентября он отмечал, что там были попадания по разрушенному сельхозпостройке домохозяйства. Пострадавших нет.
В Николаевском, Вознесенском и Первомайском районах области ночью было относительно спокойно.
Напомним, глава ОВА Виталий Ким заявил, что главы Николаевщины не могут повлиять на цены на продукты , которые сейчас в области выше, чем в других регионах страны.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга