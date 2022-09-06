В случае потери плацдарма в Бериславе положение российской армии на правом берегу Днепра станет катастрофическим.

К такому выводу пришел военный журналист журнала Forbes.

Как пишет Дэвид Экс, после уничтожения основных переправ вокруг Херсона и Новой Каховки россияне начали использовать Берислав как транзитный пункт для логистики. Военные понтонные паромы пересекают реку для снабжения 49 общевойсковой армии РФ.

— Когда-то существовали и другие надежные пути в Херсонскую область — мосты через Днепр в Херсоне и вокруг него, а также мост через реку Ингулец к северо-востоку от города-порта. Но украинские батареи, которые в последние недели стреляли американскими ракетами с GPS-наводкой, повредили или сбросили многие из этих мостов. Если украинские войска уничтожат плацдарм в Бериславе, они могут хотя бы временно отрезать подразделения 49-й армии от пополнения запасов, таким образом их еще больше сократив и — в лучшем случае для Киева — потенциально спровоцировав массовое отступление или капитуляцию. Уже сообщалось об успешных ударах украинской артиллерии по Бериславу, — говорится в публикации.

В Forbes отмечают, что Берислав может быть «только одним из нескольких вариантов», на который нацелились ВСУ.

— Есть достоверные сообщения о том, как украинские войска освобождали села по всему южному фронту протяженностью около 100 миль. Если украинская армия в ближайшие дни или недели сможет пройти всю дорогу в Берислав и вытеснить российское расположение, потенциально тысячи российских войск на западе Херсонской области будут иметь немного вариантов для пополнения запасов, подкрепления, помощи… или отступления. Удары российской авиации по населенным пунктам Сухой Ставок, Безымянное и Костромка могут свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись в 7,5 милях к юго-востоку от своего плацдарма в районе Давыдова Брода, отметил Вашингтонский институт изучения войны. Это треть пути в Берислав, — подытожил Дэвид Экс.

Заметим, ВСУ ночью уничтожили еще 35 российских оккупантов и четыре боевых машины пехоты.