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Будапешт во главе с премьер-министром Виктором Орбаном угрожает Евросоюзу, что будет всячески препятствовать санкциям против российских олигархов, если из-под их действия не выведут Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.
Венгрия также требует исключения для «гуманитарных организаций », чтобы они могли сотрудничать с российскими банками.
— Будапешт хочет исключить трех олигархов из списка визового режима и замораживание активов перед продлением европейских санкций еще на полгода. Вопрос продления будет обсуждаться 7 сентября, последний срок – 15 сентября. Список состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций. Усманов и Авен были добавлены к нему в феврале, Рашников в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации крупнейшей в мире яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом, безуспешно обжаловавшим эти меры в Европейском суде, — указывают журналисты.
Руководство ЕС предполагает, что Венгрия таким образом шантажирует альянс.
Ранее сообщалось, что в июле Орбан уверял, что «Украина никогда не выиграет войну».
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Будапешт во главе с премьер-министром Виктором Орбаном угрожает Евросоюзу, что будет всячески препятствовать санкциям против российских олигархов, если из-под их действия не выведут Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.
Венгрия также требует исключения для «гуманитарных организаций », чтобы они могли сотрудничать с российскими банками.
— Будапешт хочет исключить трех олигархов из списка визового режима и замораживание активов перед продлением европейских санкций еще на полгода. Вопрос продления будет обсуждаться 7 сентября, последний срок – 15 сентября. Список состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций. Усманов и Авен были добавлены к нему в феврале, Рашников в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации крупнейшей в мире яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом, безуспешно обжаловавшим эти меры в Европейском суде, — указывают журналисты.
Руководство ЕС предполагает, что Венгрия таким образом шантажирует альянс.
Ранее сообщалось, что в июле Орбан уверял, что «Украина никогда не выиграет войну».
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга