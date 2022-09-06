Будапешт во главе с премьер-министром Виктором Орбаном угрожает Евросоюзу, что будет всячески препятствовать санкциям против российских олигархов, если из-под их действия не выведут Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

Венгрия также требует исключения для «гуманитарных организаций », чтобы они могли сотрудничать с российскими банками.

— Будапешт хочет исключить трех олигархов из списка визового режима и замораживание активов перед продлением европейских санкций еще на полгода. Вопрос продления будет обсуждаться 7 сентября, последний срок – 15 сентября. Список состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций. Усманов и Авен были добавлены к нему в феврале, Рашников в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации крупнейшей в мире яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом, безуспешно обжаловавшим эти меры в Европейском суде, — указывают журналисты.

Руководство ЕС предполагает, что Венгрия таким образом шантажирует альянс.

Ранее сообщалось, что в июле Орбан уверял, что «Украина никогда не выиграет войну».