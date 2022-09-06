Президент Латвии Эгилс Левитс подал в Сейма законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, сообщается на сайте главы государства.

Сейчас у Латвийской православной церкви статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Левитс предлагает Сейма признать ее независимой и самостоятельной.

Президент Латвии заявил, что Латвийская церковь де-факто была признана автокефальной в 1921 году патриархом Московским Тихоном. Позже, когда Латвию оккупировал СССР, предварительные решения РПЦ были отменены, и Латвийская церковь вошла в РПЦ.

Президент отмечает, что встретил понимание и одобрение фракций Сейма. Православной церкви о продвижении подготовленного им законопроекта также сообщили.

«Могу засвидетельствовать, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства как признанная в последствии законом автокефальная церковь», - пишет президент.

«Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть патриарха Московского на нашу православную церковь будут отстранены. Отказ от каких-либо связей с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности», - заявил Левитс.

Президент Латвии особо отмечает, что обсудил предложенный законопроект со всеми госучреждениями, Советом по нацбезопасности и комиссиями Сейма по нацбезопасности и по правам человека. Все ведомства признали, что медлить нельзя. Президент попросил парламент предоставить законопроекту статус срочного.