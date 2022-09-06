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Президент Латвии Эгилс Левитс подал в Сейма законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, сообщается на сайте главы государства.
Сейчас у Латвийской православной церкви статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Левитс предлагает Сейма признать ее независимой и самостоятельной.
Президент Латвии заявил, что Латвийская церковь де-факто была признана автокефальной в 1921 году патриархом Московским Тихоном. Позже, когда Латвию оккупировал СССР, предварительные решения РПЦ были отменены, и Латвийская церковь вошла в РПЦ.
Президент отмечает, что встретил понимание и одобрение фракций Сейма. Православной церкви о продвижении подготовленного им законопроекта также сообщили.
«Могу засвидетельствовать, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства как признанная в последствии законом автокефальная церковь», - пишет президент.
«Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть патриарха Московского на нашу православную церковь будут отстранены. Отказ от каких-либо связей с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности», - заявил Левитс.
Президент Латвии особо отмечает, что обсудил предложенный законопроект со всеми госучреждениями, Советом по нацбезопасности и комиссиями Сейма по нацбезопасности и по правам человека. Все ведомства признали, что медлить нельзя. Президент попросил парламент предоставить законопроекту статус срочного.
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Президент Латвии Эгилс Левитс подал в Сейма законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, сообщается на сайте главы государства.
Сейчас у Латвийской православной церкви статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Левитс предлагает Сейма признать ее независимой и самостоятельной.
Президент Латвии заявил, что Латвийская церковь де-факто была признана автокефальной в 1921 году патриархом Московским Тихоном. Позже, когда Латвию оккупировал СССР, предварительные решения РПЦ были отменены, и Латвийская церковь вошла в РПЦ.
Президент отмечает, что встретил понимание и одобрение фракций Сейма. Православной церкви о продвижении подготовленного им законопроекта также сообщили.
«Могу засвидетельствовать, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства как признанная в последствии законом автокефальная церковь», - пишет президент.
«Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть патриарха Московского на нашу православную церковь будут отстранены. Отказ от каких-либо связей с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности», - заявил Левитс.
Президент Латвии особо отмечает, что обсудил предложенный законопроект со всеми госучреждениями, Советом по нацбезопасности и комиссиями Сейма по нацбезопасности и по правам человека. Все ведомства признали, что медлить нельзя. Президент попросил парламент предоставить законопроекту статус срочного.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга