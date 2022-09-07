Вашингтон не оставит наедине страны ЕС, нуждающиеся в помощи из-за нехватки газа, пока Москва шантажирует их своими энергоресурсами и полным перекрытием трубопровода «Северный поток».

Об этом пишет Le Monde.

В частности, представитель Совета национальной безопасности США гарантировал, что «европейские запасы газа будут заполнены» до зимы.

– Соединенные Штаты и Европа работают вместе, чтобы обеспечить достаточное предложение, – сказал он.

В Вашингтоне добавили, что одним из решений станет развитие других источников энергии, где это возможно.

В начале сентября при полной остановке поставок газа «Северным потоком-1» биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.