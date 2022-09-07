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Вашингтон не оставит наедине страны ЕС, нуждающиеся в помощи из-за нехватки газа, пока Москва шантажирует их своими энергоресурсами и полным перекрытием трубопровода «Северный поток».
Об этом пишет Le Monde.
В частности, представитель Совета национальной безопасности США гарантировал, что «европейские запасы газа будут заполнены» до зимы.
– Соединенные Штаты и Европа работают вместе, чтобы обеспечить достаточное предложение, – сказал он.
В Вашингтоне добавили, что одним из решений станет развитие других источников энергии, где это возможно.
В начале сентября при полной остановке поставок газа «Северным потоком-1» биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.
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Вашингтон не оставит наедине страны ЕС, нуждающиеся в помощи из-за нехватки газа, пока Москва шантажирует их своими энергоресурсами и полным перекрытием трубопровода «Северный поток».
Об этом пишет Le Monde.
В частности, представитель Совета национальной безопасности США гарантировал, что «европейские запасы газа будут заполнены» до зимы.
– Соединенные Штаты и Европа работают вместе, чтобы обеспечить достаточное предложение, – сказал он.
В Вашингтоне добавили, что одним из решений станет развитие других источников энергии, где это возможно.
В начале сентября при полной остановке поставок газа «Северным потоком-1» биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга