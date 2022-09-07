Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией.

Об этом сообщает CNN.

По словам трех чиновников из сферы обороны, эту миссию возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Сообщается, что процесс находится на ранней стадии, и высокопоставленный чиновник обороны сказал, что он смотрит на «будущее украинских сил», чтобы ответить на ключевые вопросы о том, что имеет смысл? и «что мы хотим, чтобы Украина имела в среднесрочной и долгосрочной перспективе?» с точки зрения военной поддержки. США сосредоточены на последующих пяти годах после окончания войны России против Украины.

Отмечено, что анализ проводится совместно с украинцами, и если он будет одобрен президентом США Джо Байденом, он может привести к годам будущих продаж оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки США.

Он будет представлен Киеву как оценка, но предоставит четкую дорожную карту, которая будет показывать мнение США о развитии украинской армии.

Ожидается, что анализ будет готов в течение одного или двух месяцев. Причем такая поддержка будет постоянно развиваться в течение нескольких месяцев по мере смены поля боя и продвижения украинских сил.

Первоначальные усилия могут привести к рекомендациям по оружию и подготовке в зависимости от военной стратегии, одобренной Украиной. В конце концов это может продолжить участие США и их союзников в помощи Украине на годы вперед из-за долгосрочных многолетних контрактов на вооружение, которые могут быть завершены даже до конца первого срока Джо Байдена.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 24 августа передали 3 миллиарда долларов в государственный бюджет Украины в форме безвозвратного гранта.