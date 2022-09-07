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Российские оккупанты на временно оккупированной Херсонской области не смогут даже сымитировать проведение псевдореферендумов из-за действий украинской армии и сопротивления населения.
Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram .
Он сказал, что оккупанты могут попытаться объявить «какие-то действия», а суть псевдореферендума оккупантов — это все же имитация некоей «легитимности» процесса захвата украинских территорий.
— Так вот, ни Вооруженные Силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума – это несерьезно, – сказал он.
Андрей Юсов добавил, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым «референдумам».
Напомним, коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что кафиры «взяли паузу» в проведении псевдо референдума по «присоединению Херсонской области к России».
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Российские оккупанты на временно оккупированной Херсонской области не смогут даже сымитировать проведение псевдореферендумов из-за действий украинской армии и сопротивления населения.
Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram .
Он сказал, что оккупанты могут попытаться объявить «какие-то действия», а суть псевдореферендума оккупантов — это все же имитация некоей «легитимности» процесса захвата украинских территорий.
— Так вот, ни Вооруженные Силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума – это несерьезно, – сказал он.
Андрей Юсов добавил, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым «референдумам».
Напомним, коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что кафиры «взяли паузу» в проведении псевдо референдума по «присоединению Херсонской области к России».
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга