Российские оккупанты на временно оккупированной Херсонской области не смогут даже сымитировать проведение псевдореферендумов из-за действий украинской армии и сопротивления населения.

Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram .

Он сказал, что оккупанты могут попытаться объявить «какие-то действия», а суть псевдореферендума оккупантов — это все же имитация некоей «легитимности» процесса захвата украинских территорий.

— Так вот, ни Вооруженные Силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума – это несерьезно, – сказал он.

Андрей Юсов добавил, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым «референдумам».

Напомним, коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что кафиры «взяли паузу» в проведении псевдо референдума по «присоединению Херсонской области к России».