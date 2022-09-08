ООН следует развернуть специальную миссию по расследованию фактов массовых депортаций российскими захватчиками жителей временного оккупированных территорий Украины.

Об этом от имени трех стран Балтии заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Латвии при этой организации Андрейс Пилдеговичс, передает корреспондент Укринформа.

— Подобно миссии по установлению фактов массового убийства украинских военных в Еленовке, мы призываем ООН создать миссию по установлению фактов для документации депортаций граждан Украины, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что война России против гражданского населения Украины — «сознательный последовательный подход, применяемый с самого начала российской агрессии, призванный сломить сопротивление и дух украинского народа».

По его словам, не удостоившись победить Украину на поле боя, российские войска пытаются достичь своих целей терроризируя украинское гражданское население.

Андрейс Пилдеговичс добавил, что по данным достоверных отчетов государственных, негосударственных и международных организаций, захватчики принудительно переместили в РФ более 1,7 миллиона украинцев, в том числе более 240 тысяч детей.

- Российские силы создали около 20 так называемых фильтрационных лагерей или центров на временно оккупированных территориях Украины, - добавил латвийский дипломат.

Ранее Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию приостановить меры по фильтрации и насильственной депортации украинцев.