Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.

Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии.

В ведомстве отметили, что предоставленное оружие пригодится в борьбе с российскими захватчиками.

– Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям, – заявил министр обороны страны Берн Арильд Грамм.

Украинские военные уже прошли учения по использованию ракет Hellfire. Также Норвегия передала Украине оборудование для ночного видения.

— Пока мы и наши союзники передавали военные системы и технику по собственным запасам. В будущем нам придется тесно сотрудничать с оборонно-промышленным комплексом, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования, сказал министр обороны Норвегии.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их для очищения береговой линии от мин.