Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией России, а в оперативной группе войск массовое дезертирство.

Об этом сообщает украинская разведка.

В ведомстве подчеркнули, что местное население отказывается идти в российскую армию даже под предлогом того, что в результате они якобы получат высокие денежные выплаты.

«Попытки военного командования России развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не приносят практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и обеспечение жильем. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более что многие добровольцы, которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Также на фоне происходящего в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в «оперативной группе войск России в Приднестровье». А из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

В «оперативной группе» активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В ГУР добавляют, что устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков — количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к первой неотложной помощи на поле боя, последующей эвакуации и обеспечению медицинскими средствами. Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.

Ранее в Кишиневе была замечена связь между недавними минированиями и агрессивной риторикой Тирасполя. Там считают возможным военную операцию со стороны России.