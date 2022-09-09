Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг объявила, что Вашингтон поддерживает реформу Совета Безопасности Организации – в частности, расширение географического представительства ее членов и использование права вето.

Как сообщает Европейская правда, об этом Томас-Гринфилд заявила на брифинге, посвященном приоритетам США на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

— Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН, – подчеркнула дипломат в выступлении.

Полномасштабную войну России против Украины она назвала «попыткой господства в чистейшей форме» и «испытанием для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН».

В этом контексте Томас-Гринфилд объявила, что США с сегодняшнего дня решили придерживаться «шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН». Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями и отказ от использования вето за исключением крайних случаев.

— Мы усилим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил произнесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее, – отметила постпредка США при ООН. — Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности, – добавила она.

Также Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена и «о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН».

Напомним, в апреле Генассамблея ООН прекратила членство РФ в Совете ООН по правам человека. Вместе с тем, Россия продолжает иметь право вето в Совете Безопасности ООН. Украина неоднократно призывала лишить РФ права вето в Совбезе или вообще исключить страну из органа.