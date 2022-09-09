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Министр окружающей среды Молдовы Юлиана Кантараджиу подала заявление об отставке после скандала вокруг сайта для граждан по закупке дров на зиму.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
— Сегодня (8 сентября – прим.) я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды, – отметила Юлиана Кантараджиу.
Она решила уволиться после состоявшегося 7 сентября заседания правительства.
Во время собрания премьер Молдовы Наталья Гаврилица подвергла Юлиану Кантараджиу критике за то, что та не выполнила указание создать до 1 сентября специальный сайт, на котором граждане смогут найти полную информацию о процессе закупки дров на зиму.
После заседания правительства в разговоре с журналистами Юлиана Кантараджиу дала понять, что не видит ничего страшного в том, что указание премьера не было выполнено.
— Да, было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что? – сказала политик с улыбкой.
Это вызвало негодование общества. В социальных сетях потребовали немедленной отставки Юлианы Кантараджиу.
Напомним, представитель Соединенных Штатов Америки в РФ Джон Салливан ушел с должности после трех лет работы.
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Министр окружающей среды Молдовы Юлиана Кантараджиу подала заявление об отставке после скандала вокруг сайта для граждан по закупке дров на зиму.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
— Сегодня (8 сентября – прим.) я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды, – отметила Юлиана Кантараджиу.
Она решила уволиться после состоявшегося 7 сентября заседания правительства.
Во время собрания премьер Молдовы Наталья Гаврилица подвергла Юлиану Кантараджиу критике за то, что та не выполнила указание создать до 1 сентября специальный сайт, на котором граждане смогут найти полную информацию о процессе закупки дров на зиму.
После заседания правительства в разговоре с журналистами Юлиана Кантараджиу дала понять, что не видит ничего страшного в том, что указание премьера не было выполнено.
— Да, было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что? – сказала политик с улыбкой.
Это вызвало негодование общества. В социальных сетях потребовали немедленной отставки Юлианы Кантараджиу.
Напомним, представитель Соединенных Штатов Америки в РФ Джон Салливан ушел с должности после трех лет работы.