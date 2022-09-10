Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек считает, что последние действия Венгрии ставят под вопрос продление ее членства в Европейском Союзе.

Об этом сказал Бек в интервью чешской радиостанции iROZHLAS.

— Единство в Европейском Союзе никогда не было и не будет единством единого голоса — это будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам, — отметил чешский чиновник.

Бек добавил, что в ближайшие месяцы будет занят « удержанием Венгрии в европейском мейнстриме», и указал на «небольшой положительный сигнал» — отказ Будапешта от требования исключить из санкционного списка ЕС трех олигархов.

— В ЕС переговоры часто трудны, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, по моему мнению, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу, — сказал он.

1 августа премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Евросоюз направил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках пакета на общую сумму 9 млрд евро. Президент Владимир Зеленский в августе говорил, что передачу Украине остальным 8 млрд евро искусственно тормозит одно европейское государство.