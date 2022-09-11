Петр Порошенко в эфире телеканала CNN Turk заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС дала возможность объективно и беспристрастно показать, что происходит на атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Петр Порошенко отметил, что представители Международного агентства по атомной энергии воочию увидели российских солдат, следы от пушечных снарядов.

— Этот отчет показывает, насколько опасна ситуация на ЗАЭС для всего мира. Мы должны немедленно провести демилитаризацию, мы должны приостановить ядерный терроризм путина. Электростанция должна перейти под украинский контроль, россияне должны полностью выйти. Напомню: Запорожская электростанция в 10 раз мощнее Чернобыля, – заметил Петр Порошенко.

Он добавил, что угроза ядерного терроризма не ограничивается Украиной, Россией и другими странами.

– Вся Европа, от Великобритании до Турции, в опасности. Потому мы должны быть едиными. Мы должны найти решение. Это, в том числе, резолюция Совета Безопасности ООН. Должна быть создана миротворческая операция ООН. Это эффективное решение, которое нужно принять немедленно, – подчеркнул Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на Запорожской АЭС. В документе агентство хочет призвать Россию прекратить боевые действия вокруг станции.