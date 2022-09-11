Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По информации российской стороны, в ходе беседы президенты также обсудили экспорт зерна из черноморских портов. Сообщается, что правительства двух стран намерены продолжить диалог по всем поднятым вопросам.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сделать Турцию посредником по вопросу оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС, как это было в «зерновом соглашении».

Как сообщалось, сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.