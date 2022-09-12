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Вблизи Херсона армия России, похоже, изо всех сил пытается перекинуть достаточно резервов через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный плавучий мост, который оккупанты начали возводить две недели назад, так и остался незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что россияне не могут их ремонтировать.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в твиттере.
— Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине, вероятно, вынуждена отдавать предпочтение чрезвычайным оборонным действиям, — отметили в Министерстве.
Там считают, что и без того ограниченное доверие оккупантов к российскому военному руководству, возможно, ухудшится еще больше.
В Минобороны добавили, что со среды Украина отвоевала в Харьковской области территорию, вдвое превышающую площадь Большого Лондона.
Напомним, что в Интитуте изучения войны считают, что украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех явился результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.
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Вблизи Херсона армия России, похоже, изо всех сил пытается перекинуть достаточно резервов через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный плавучий мост, который оккупанты начали возводить две недели назад, так и остался незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что россияне не могут их ремонтировать.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в твиттере.
— Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине, вероятно, вынуждена отдавать предпочтение чрезвычайным оборонным действиям, — отметили в Министерстве.
Там считают, что и без того ограниченное доверие оккупантов к российскому военному руководству, возможно, ухудшится еще больше.
В Минобороны добавили, что со среды Украина отвоевала в Харьковской области территорию, вдвое превышающую площадь Большого Лондона.
Напомним, что в Интитуте изучения войны считают, что украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех явился результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.