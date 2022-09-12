В течение двух недель на юге Вооруженными силами Украины уничтожено более 1800 оккупантов.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга 12 сентября.

- В течение двух недель только на южном направлении силы обороны уничтожили более 1800 оккупантов, более 500 единиц авто бронетехники, 122 танка, два самолета, два вертолета и около 20 крылатых ракет, которые враг пытался запускать по Украине, - сказала Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты знают, что Украина придерживается норм международного гуманитарного права. Поэтому довольно часто россияне пытаются сдаться в плен к украинским военным.

- Мы проводили достаточно мощную агитационную работу о том, как россияне могут сдаться в плен, сделать свое подразделение не боеспособным, как правильно сложить оружие и перейти в обменный фонд, - пояснила она.

Как известно, ОК «Південь» назвал освобожденные ВСУ населенные пункты в Херсонской области.