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В Черном море, у побережья Крыма маневрируют 12 боевых российских кораблей, среди которых четыре носителя более 30 крылатых «Калибров».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Учитывая вероятную активизацию агрессии оккупантов в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, граждан призывают быть бдительными и придерживаться алгоритма действий во время воздушной тревоги.
Напомним, украинская авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач. Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.
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В Черном море, у побережья Крыма маневрируют 12 боевых российских кораблей, среди которых четыре носителя более 30 крылатых «Калибров».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Учитывая вероятную активизацию агрессии оккупантов в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, граждан призывают быть бдительными и придерживаться алгоритма действий во время воздушной тревоги.
Напомним, украинская авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач. Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.