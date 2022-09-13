Украинская авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач. Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в очередной раз была закреплена его непригодность к использованию, — отмечают в ОК «Юг».

Благодаря действиям украинских военных, войска РФ потеряли еще 59 солдат, танк, 5 гаубиц 152-го калибра (в том числе самоходных «Мста-Б» и «Мста-С»), командно-штабную машину и машину управления, а также 12 единиц другой автобронетехники..

Командование предупреждает, что в Черном море, у побережья Крыма маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых «Калибров». Учитывая вероятную активизацию агрессии оккупантов в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, граждан призывают быть бдительными и придерживаться алгоритма действий при воздушной тревоге.

В командовании говорят, что российские войска пытаются подтянуть резервы и улучшить тактическое положение, но Силы обороны Украины продолжают теснить врага по всей линии фронта.

В настоящее время войска РФ продолжают попытки подтянуть запасы боеприпасов и резервы живой силы, выискивают альтернативные пути доставки вооружения и техники.

В течение боевого дня россияне пытались силами от двух взводов в роту при поддержке танков улучшить тактическое положение в направлениях из Терновых Под на Любомировку и Чкалового на Безымянное. В обоих случаях они не имели успеха: понесли потери и отступили.

В течение боевого дня оккупанты продолжали ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

Несмотря на это, подразделения украинских военных удерживают занимаемые рубежи, отвечают огневым поражениям и отражают попытки противника улучшить тактическое положение.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей .